Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области будут охранять здания бывшей губернской больницы и мужской гимназии. Ранее они стали объектами культурного наследия.

Губернатор уже подписал постановления об установлении зон охраны в Мценске на улице Ленина, 18 и Орле на бульваре Победы, 10, сообщили в пресс-службе правительства региона б

Согласно требованиям в охраняемых зонах теперь нельзя строить другие объекты, проводить строительных, земляные и иные работы на связанных земельных участках с объектами культурного наследия. Также запрещается размещение павильнов, киосков, а также рекламы, баннеров, растяжек.