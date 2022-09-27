В Орле откроется выставка работ художницы Надежды Войновой. Познакомиться с творчеством автора можно с 9 октября.

Экспозиция выставки картин орловской художницы Надежды Войновой развернется в арт-пространстве «Культурист».

- Женское одиночество и поиск выразительных форм - отличительная черта ее творчества. Особенно интересна и своеобразна последняя серия работ, выполненная в манере сухой кисти.В этих работах видно высокое мастерство художницы и ее оригинальность, - рассказали о выставке в Лаборатории социального развития.

Сама Наталья окончила орловское художественное училище, где и получила классическое живописное образования. Она много путешествовала по многим странам мира, где писала с натуры и черпала вдохновение. Со временем стиль ее творчества поменялся, и в своих работах художница начала больше обращаться к женской теме.

КОГДА? ГДЕ?

9 октября, 17.00

Ул. Ленина, 1 (цокольный этаж)

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