Фото: Ольга Супонева

В Орловской области выявили 397 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 543 человека.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 27 сентября предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе достигло отметки 128 803. За 24 часа медики выявили инфекцию у 397 орловцев.

Всего местные жители справились в болезнью 123 281 раз. За последние сутки больничные закрыли 543 человека.

Медики госпитализировали 29 человек. За последние сутки никто не умер. Общее число жертв коронавируса в Орловской области с начала пандемии – 1 950.