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Общество27 сентября 2022 9:01

В Орле отремонтируют несколько дорог после прокурорской проверки

Они находятся в неудовлетворительном состоянии
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле отремонтируют несколько дорог после прокурорской проверки. Они находятся в неудовлетворительном состоянии.

Прокуратура Железнодорожного района города провела проверку. Было установлено, что в переулке Янтарном, на улице Абрамова и Соколова, в переулке Культурном до пересечения со студенческой улицей есть многочисленные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

На этих участках специалисты заметили провалы грунта, неотделенную обочину от проезжей части, отсутствие тротуаров, а также нехватку светильников.

Прокурор направил два иска об обязании городской администрации выделения средств на ремонт дорог. Советский суд Орла удовлетворил иски. Ремонт находится на контроле прокуратуры.