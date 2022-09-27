Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле отремонтируют несколько дорог после прокурорской проверки. Они находятся в неудовлетворительном состоянии.

Прокуратура Железнодорожного района города провела проверку. Было установлено, что в переулке Янтарном, на улице Абрамова и Соколова, в переулке Культурном до пересечения со студенческой улицей есть многочисленные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

На этих участках специалисты заметили провалы грунта, неотделенную обочину от проезжей части, отсутствие тротуаров, а также нехватку светильников.

Прокурор направил два иска об обязании городской администрации выделения средств на ремонт дорог. Советский суд Орла удовлетворил иски. Ремонт находится на контроле прокуратуры.