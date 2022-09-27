Фото: Ольга Супонева

В Орле настраивают метеостанцию интеллектуальной транспортной системы. Ее установили летом.

В Орле продолжаются работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Во время третьего этапа работ метеостанцию установили в переулке Маслозаводском, Cейчас специалисты занимаются настройкой, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Оборудование устанавливается для слежения за ситуацией на дорогах. Станция состоится из набора датчиков для измерения погодных и дорожных параметров в автоматическом режиме.

В 2022 году на финансирование проекта в Орле потратили 79,6 миллиона рублей. Внедрение системы предусмотрено нацпроектом в городах, где население превышает 300 тысяч человек.