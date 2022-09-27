30 орловских аграриев сели за парты «Школы фермера» Россельхозбанка

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Новички научатся запускать рентабельный агробизнес с нуля, а их более опытные коллеги повысят эффективность своих хозяйств.

Конкурсный отбор прошли 30 человек, из них 8 действующих фермеров, у остальных – личные подсобные хозяйства. Группа поделится по специализациям: первые 15 студентов будут учиться развивать птицеводческие хозяйства, вторые – выращивать овощи в теплицах. Обучение пройдет на базе Государственного аграрного университета имени Н. В. Парахина.

В торжественной церемонии открытия приняли участие ректор вуза Владимир Масалов, руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Александр Шалимов, директор регионального филиала РСХБ Михаил Шихман, преподаватели вуза и участники проекта.

Александр Шалимов в приветственном слове отметил:

«Мне особенно приятно, что из года в год растет вклад орловских фермеров в коллективный результат работы аграриев. «Школа фермера» надежно встроена в нашу стратегию развития сельского хозяйства. «Школа фермера» помогает настроить живое общение, обмен опытом между фермерами, органами власти и вузом. Благодаря проекту мы получим 30 новых амбициозных агробизнесменов, готовых воплощать свои проекты в жизнь. Для Орловщины это важно не только с точки зрения развития сельской экономики, но и как еще один шаг к сохранению сельского уклада жизни, обустройства территорий и повышения качества жизни людей».

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Вместе с Орловской областью «Школу фермера» открыли в сентябре еще 22 региона страны. За предыдущие два года свыше 2500 человек по всей России прошли на проекте курс обучения и начали собственный бизнес в сельском хозяйстве.

«В Орловской области РСХБ реализует проект уже в третий раз вместе с командой преподавателей аграрного университета. Специальности для обучения выбираем исходя из потребности региона – обратную связь даёт Департамент сельского хозяйства, он же оказывает значительную информационную поддержку проекту. Благодаря совместным усилиям в регионе появляются новые производители вкусных и натуральных продуктов», – сказал директор Орловского регионального филиала РСХБ Михаил Шихман и пожелал участникам успешного обучения.

«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.

Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли. Курс завершается защитой бизнес-планов.