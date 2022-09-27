Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области спасатели вытащили из воды тело мужчины. Сообщение от жителей поступило из деревни Глазуновского района.

Сотрудники МЧС получили сообщение о происшествии на воде в деревне Кунач. Вызов поступил около 16.20, 26 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели вытащили на берег тело 58-летнего мужчины. Теперь в обстоятельствах произошедшего будут разбираться специалисты.

Всего за сутки сотрудники МЧС на помощь выезжали 19 раз. В 5 случаях они тушили пожары, в 14 – помогали населению.