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В Орловской области повестки пока будут приходить в Орле, Ливнах, Мценске и Орловском районе. Регион получил задание от Минобороны РФ.

Об этом в рамках прямого эфира в социальных сетях рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

– Пока призыв по мобилизации не происходит, кроме Орла, Мценска, Ливен и Орловского муниципального округа. Остальные районы начнут призыв, как получат от Министерства обороны РФ задание, - сказал губернатор.

Клычков пояснил, что в случае в базе четырех муниципальных образований найдется достаточное количество людей с нужное военно-учетной специальностью, то другие районы задействованы не будут.

Напомним, первые повестки в Орловской области начали приходить 25 сентября, когда глава региона объявил о старте мобилизации. В случае появления вопросов по частичной мобилизации орловцы могут обращаться по телефону «122» или напрямую к губернатору.