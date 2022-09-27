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Происшествия27 сентября 2022 6:20

Два человека пострадали в столкновении "Киа" и "Лады" на дороге "Орел-Ефремов"

Иномарка влетела в попутный отечественный автомобиль
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Два человека пострадали в столкновении "Киа" и "Лады" на дороге "Орел-Ефремов". Иномарка влетела в попутный отечественный автомобиль.

Авария случилась 26 сентября в утреннее время, около десяти. Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, обе машины ехали в направлении Орла. На 23 километре 47-летний водитель на "Киа" врезался в следовавшую попутно "Ладу Гранту", ей управлял 54-летний мужчина.

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Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Лада Гранта" получили телесные повреждения, - сообщили в Госавтоинспекции.