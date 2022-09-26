. Фото: Нина СОКОЛОВА

Орловчанка украла телефон у знакомого, пока тот спал. Полицейские завели на женщину уголовное дело.

37-летняя жительница Свердловского района решила обчистить своего знакомого, когда была у него в гостях. Когда мужчина уснул, она утащила его мобильный телефон, стоимость которого оценили в 11 тысяч рублей. Проснувшись, ее приятель своего мобильника не нашел, а сразу же отправился в местный отдел полиции писать заявление.

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изъяли краденый гаджет у орловчанки. К тому моменту она уже выбросила сим-карту, а смартфоном собиралась пользоваться сама.

В пресс-службе УМВД России по Орловской областирассказали, что в отношении этой женщины возбудили уголовное дело за кражу по статье 158 УК РФ. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.