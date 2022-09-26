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Орловцев приглашают на инклюзивные спектакли театральной студии «Неравнодушные». Особенные ребята выступят для зрителей в сентябре и октябре.

Премьерные спектакли для жителей региона подготовили воспитанники школы театрального мастерства для людей с особенностями развития. В течение нескольких месяцев 30 участников студии «Неравнодушные» участвовали в серии мастер-классов по актерскому мастерству, пластике и вокалу.

Один из спектаклей был создан по мотивам сказок Чуковского и называется он «Федорино горе». Его разыграет на сцене младшая группа проекта «Неравнодушные». Ребята расскажут свою интерпретацию сказок.Второй спектакль «Не бойся мечтать!» подготовила уже старшая группа.

- Эта постановка основана на настоящих фантазиях особенных ребят, которые оживают благодаря магии сцены. Некогда юные актеры поделились своими мечтами, и это вдохновило режиссера создать целый спектакль, - рассказали в центре соцподдержки людей с ОВЗ «Равные».

КОГДА? ГДЕ?

«Федорино горе» 28 сентября, 5 октября 17.00

«Не бойся мечтать!» 14 октября, 27 октября 17.00

пер. Карачевский, 6

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