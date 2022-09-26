В Орле начнется дорожный ремонт на Кольцевой улице

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Орле еще на одной улице стартует дорожный ремонт. В порядок рабочие будут приводить километровый участок Кольцевой.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, ремонт подрядчик должен выполнить в срок до 30 ноября. Правда пока что этого самого подрядчика еще нет: объявлен аукцион по поиску фирмы, которая возьмется за работу. Прием заявок продлится до 10 ноября, стоимость контракта составляет почти 20 миллионов рублей.

За эту сумму дорожники отфрезеруют улицу частного сектора, чтобы убрать колеи, а затем уложат три слоя асфальта. В порядок здесь планируется привести в порядок тротуар, он будет выполнен в плитке. Также на Кольцевой спилят 22 дерева: яблони, березы, липы. В администрации говорят, что это аварийные растения.

Ремонт километрового участка Кольцевой проведут за счет дополнительного финансирования регионального Правительства.