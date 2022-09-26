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Общество26 сентября 2022 14:00

В Орловской области ликвидировали восемь свалок в 2022 году

Всего специалисты нашли 14 мест складирования отходов
Сергей Силаев

В Орловской области ликвидировали восемь свалок в 2022 году. Всего специалисты нашли 14 мест складирования отходов.

О ситуации со свалками в регионе рассказал руководитель управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям на совещании в областной администрации Евгений Черный.

По словам руководителя, в 2022 году выявлено 14 мест размещения отходов на сельскохозяйственных землях. Их площадь – девять гектаров. В двух случаях земли загрязнялись животноводческими отходами.

В порядок привели уже около 7 гектаров земель, а 8 свалок ликвидировали. Также в Орловской области обнаружилось восемь карьеров, где растут сорняки.

– По фактам обнаружения несанкционированных карьеров в адрес хозяйствующих субъектов направлены соответствующие предостережения, - сообщили в пресс-службе правительства региона.