В Орловской области ликвидировали восемь свалок в 2022 году. Всего специалисты нашли 14 мест складирования отходов.

О ситуации со свалками в регионе рассказал руководитель управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям на совещании в областной администрации Евгений Черный.

По словам руководителя, в 2022 году выявлено 14 мест размещения отходов на сельскохозяйственных землях. Их площадь – девять гектаров. В двух случаях земли загрязнялись животноводческими отходами.

В порядок привели уже около 7 гектаров земель, а 8 свалок ликвидировали. Также в Орловской области обнаружилось восемь карьеров, где растут сорняки.

– По фактам обнаружения несанкционированных карьеров в адрес хозяйствующих субъектов направлены соответствующие предостережения, - сообщили в пресс-службе правительства региона.