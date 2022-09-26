В Орле и области проходит акция "Безопасное жилье"

. Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Орловцам напомнили правила пожарной безопасности. В регионе проходит профилактическая акция «Безопасное жилье».

С наступлением холодов жители региона начали активно пользоваться обогревательными приборами. В целях защиты жизни и здоровья людей от пожаров в очередной раз сотрудники МЧС проводят акцию «Безопасное жилье». Жителям региона рассказывают о требованиях пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, газового оборудования, электроприборов, а также напоминают, чем опасно курение в постели, непогашенная спичка или окурок.

- Особое внимание уделяется противопожарному состоянию жилья и общежитий, административных зданий, объектов с массовым пребыванием людей, содержанию технических помещений, чердаков и подвалов, - рассказали о профилактическом мероприятии в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Помимо разъяснительных бесед сотрудники МЧС раздают орловцам памятки и листовки. Особое внимание они уделяют работе с неблагополучными жителями региона, одинокими стариками, инвалидами и многодетными семьями.