Филиалы института развития образования откроются в Ливнах и Мценске

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Филиалы института развития образования появятся в Ливнах и Мценске. Они откроются до 1 января 2023 года.

Поручение дал губернатор на аппаратном совещании в областной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Также руководитель департамента образования региона Алексей Карлов рассказал, что в области уже определили мероприятия по подготовке к экзаменационной кампании следующего года. На них будут совершенствоваться формы и методы обучения с учителями-предметниками.

– Откроются два новых филиала бюджетного учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования», - рассказали в пресс-службе.