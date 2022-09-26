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Орловцы получат льготные лекарства после вмешательства прокуратуры. Необходимые препараты не поставляли вовремя.

В прокуратуру Кромского района обратились 16 жителей региона. Положенные медикаменты своевременно не получили как взрослые, так и четверо детей. После проверки ведомства были выявлены нарушения в сфере льготного лекарственного обеспечения.

- В целях восстановления законности прокуратура района обратилась в суд с исковыми заявлениями об обязании Департамента здравоохранения обеспечить граждан лекарственными препаратами в соответствии с имеющейся потребностью, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Требования были удовлетворены Советским районным судом в полном объеме.