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В Орловской области восемь учителей получат по 100 тысяч рублей за подготовку стобалльников к ЕГЭ. Премируют также и троих замдиректоров школ.

О выплатах рассказал на аппаратном совещании руководитель департамента образования региона Алексей Карлов.

Восемь учителей, подготовивших двух и более стобалльников по одному предмету, получат по 100 тысяч рублей. Их ученики успешно сдали русский язык, литературу и историю.

Также троим заместителям директоров выплатят денежное вознаграждение. Их наградят за то, что все ученики школы преодолели минимальный порог ЕГЭ для вузов. Также выпускники с медалью должны были набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по всем сдаваемым предметам.

По 200 тысяч рублей достанется руководителям школ. Деньги получат те, кто управляет школой, в которой не менее пяти человек набрали свыше 70 баллов по всем предметам.