Фото из архива "КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

С детских площадок Орла уберут старые качели. Демонтаж оборудования планируют провести по 48 адресам.

О замене каруселей, качелей и другого оборудования на детских площадках возле орловских многоэтажек разговаривали на заседании профильного комитета в горсовете.На сегодняшний день уже демонтировали несоответствующие требованиям безопасности качели у домов в переулке Светофорном, на улицах Семинарской, 7 Ноября и Пролетарской горе. До конца года устаревшее оборудование уберут по 48 адресам.

Кроме того, ремонтировать старые качели и карусели не будут, так как вносить изменения в конструкцию нельзя. Аварийное оборудование подлежит сносу.

- Большинство дворовых каруселей, горок и тренажеров установлено по действующей в городе Орле программе наказов избирателей. Необходимое условие – активная роль самих жителей многоэтажки. Совет дома должен принять решение об установке оборудования и поставить его на баланс, - разъяснили в городском Совете.