Фото: Орловский государственный университет

Орловская команда КВН вышла в полуфинал Высшей лиги. «Ровеньки» заняла первое место в 1/4.

Юмористы из Орловского госуниверситета соревновались с московскими командами «Юра» и сборной МАИ. Также им противостояли «ИП Бондарев» из Надыма, «Те самые» из Ставрополя, «Поэтессы» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По итогам трех конкурсов орловцы ушли в отрыв и набрали 10,8 балла. Этого хватило, чтобы обогнать всех соперников и выйти в следующий этап с первого места.

Команда образована в 2015 году. Они были финалистами премьер-лиги КВН-2020, а в прошлом году стали чемпионами юго-западной лиги.