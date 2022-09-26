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Умерла бывший зампред Орловского горсовета Раиса Дубровская. 24 сентября она ушла из жизни на 74-м году.

Раиса Валерьяновна Дубровская - уроженка Болховского района, Заслуженный учитель России, депутат. Она училась в школе №17 города Орла, затем закончила Орловский педагогический институт, ныне ОГУ им. Тургенева. С 1975 года начала свой путь в образовании: сперва работала в школе №29, после 10 лет здесь перешла в школу №10. С 1986 года Раиса Дубровская была сперва заместителем, а затем и директором этого учебного заведения.

В орловском горсовете была депутатом с 1997 по 2006 год, а с 2013 года до 2020 проработала в городском совете в должности его заместителя, с 2011 по 2015 год возглавляла фракцию партии "Единая Россия", в 2020 году Раиса Валерьяновна стала советником губернатора Орловской области.

- Церемония прощания состоится 26 сентября на территории Лужковского кладбища: в 12:00 часов пройдет отпевание в часовне во имя великомученика Дмитрия Солунского), в 12.30 часов – траурный митинг перед часовней, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.