На Кромском шоссе в Орле столкнулись две легковушки и внедорожник

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле на Кромском шоссе столкнулись две легковушки и внедорожник. В аварии пострадал один из водителей.

О ДТП, случившемся в минувшую субботу 24 сентября, подробнее рассказали в областной Госавтоинспекции. Вечером, примерно в половине девятого, 26-летний водитель на "Ладе Пироре" врезался в попутную "Двенадцатую" неподалеку от "Гринна", обе машины ехали в сторону Комсомольской улицы. После удара "Лада" столкнулась еще и с внедорожником "Ниссан", который двигался навстречу, управлял им 49-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Лада Приора" получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.