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Все выпускники из ДНР, ЛНР и Украины получили аттестаты в Орловской области. Экзамены в регионе сдавали 11 человек.

Об этом на совещании рассказал руководитель департамента образования региона Алексей Карлов. По его словам, два человека сдавали ЕГЭ, девять – участвовали в промежуточной аттестации.

Пять человек продолжили обучения в Орловском госуниверситете: трое получают высшее образование, двое – средне-профессиональное. Еще один выпускник поступил в калужский вуз, двое – в другие учреждения средне-специального образование.