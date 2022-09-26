Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 сентября 2022 10:01

Все выпускники из ДНР, ЛНР и Украины получили аттестаты в Орловской области

Экзамены в регионе сдавали 11 человек
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

Все выпускники из ДНР, ЛНР и Украины получили аттестаты в Орловской области. Экзамены в регионе сдавали 11 человек.

Об этом на совещании рассказал руководитель департамента образования региона Алексей Карлов. По его словам, два человека сдавали ЕГЭ, девять – участвовали в промежуточной аттестации.

Пять человек продолжили обучения в Орловском госуниверситете: трое получают высшее образование, двое – средне-профессиональное. Еще один выпускник поступил в калужский вуз, двое – в другие учреждения средне-специального образование.