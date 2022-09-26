В Орле на Генерала Родина продолжают строительство физкультурного комплекса

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле на улице Генерала Родина продолжают строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Рабочие заасфальтировали площадки, обустроили футбольное поле и вскоре планируют установить тренажеры.

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа площадью почти девять тысяч квадратных метров возводят в Советском районе Орла в рамках нацпроекта «Демография». Он появится возле школы № 15 на улице Генерала Родина.

О ходе работ рассказали в пресс-службе городской администрации. Так, уже полностью заасфальтированы площадки для воркаута и силовых тренажеров, а также волейбольная площадка. На футбольном поле уложили три слоя из щебня. Скоро там появится искусственный газон и ворота. Рядом с ним будут обустроены беговые дорожки с резиновым покрытием. Вскоре планируется установка силовых тренажеров.

Кроме того, на территории физкультурно-оздоровительного комплекса расположится площадка для стритбола, воркаут-зона с брусьями, шведской стенкой и турниками, баскетбольная площадка и разборные трибуны на 100 человек.