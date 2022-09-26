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Пожилой орловец лишился почти 800 тысяч рублей на финансовой бирже. Поучаствовать в торгах мужчине предложили телефонные мошенники.

В отдел полиции обратился 68-летний житель Мценского района. Более недели назад ему позвонил некий ассистент, предложивший подзаработать кругленькую сумму на финансовой бирже. Мужчине даже предложили пройти необходимое обучение. После по рекомендациям звонившегоамчанин установил нужное мобильное приложение и стал участвовать в торгах. Он раз за разом пополнял счет, вложив туда около735 тысяч рублей. В итоге мужчина лишь потерял все свои сбережения, а обещанного так и не получил.

В пресс-службе УМВД России по Орловской области сообщили, что против мошенников возбудили уголовное дело. В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие преступления.