В Заводском районе Орла на трех участках ограничили движение до конца года

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Заводском районе Орла на трех участках ограничили движение до конца 2022 года. Публикуем список адресов.

По сообщению пресс-службы городской администрации, причиной ограничений стал ремонт улично-дорожной сети. Они введены с 22 сентября и продлятся до 30 декабря в следующих местах: по Комсомольской площади от дома №106 до дома №88, по улице МОПРа от дома №1А до улицы Комсомольской, а также по Кромскому проезду от дома №4 до улицы Автовокзальной.

Водителям стоит быть бдительнее на указанных участках и заранее продумывать маршрут.