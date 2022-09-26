Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

В Орловской области выявили 394 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 463 человека.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 26 сентября предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число подтвержденных случаев достигло отметки 128 406. Из них 394 – за последние 24 часа.

Всего орловцы победили болезнь 122 738 раз. За сутки больничные закрыли 463 человека.

Медики госпитализировали 17 человек. Умер 1 местный житель. Общее число жертв в регионе коронавирусной инфекции с начала пандемии – 1 950.