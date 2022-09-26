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Александру Бастрыкину доложат об уголовных делах в ТТП Орла. Их поставили на контроль в центральном аппарате.

К руководству следственного комитета России обратились местные жители. Они попросили привлечь к ответственности тех, кто по их мнению, хочет нарушить работу электротранспорта. Также орловцы не согласились с заменой троллейбусов на автобусы на газе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи уже расследуют два уголовных дела. Напомним, первое связано с хищением 300 тысяч рублей. По версии следствия, исполняющий обязанности директора ТТП вступил в сговор с предпринимателем, их обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере. В сентябре руководителя задержали.

Второе дело расследуется против чиновников горадминистрации. Оно возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий. Проверка показала, что должностные лица согласовали лизинг автобусов для предприятия, зная, что оно в долгах и не в состоянии платить за услуги. Затем мэрия сама выделила миллионы рублей на оплату услуг.

Председатель СК России поручил региональному руководителю ведомства Петру Юдину доложиьь о ходе расследования уголовных дел. Результаты поставлены на контроль в центральном аппарате.