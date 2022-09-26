В пригороде Орла пешехода сбили две машины

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В пригороде Орла одного пешехода сбили две машины. ДТП случилось в поселке Знаменка вечером в прошедшую субботу, 24 сентября.

Неустановленный пешеход решил пересечь дорогу в неположенном для этого месте, на улице было уже темно. Не успел среагировать и сбил его 36-летний мужчина на иномарке "Ниссан Тиида", который ехал со стороны Орла в направлении Курска. А после этого на попавшего под колеса пешехода наехала и еще и встречная отечественная легковушка "ВАЗ", которой управлял 21-летний молодой человек.

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в реанимацию, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные, 24-25 сентября, на орловских дорогах полицейские зафиксировали 30 ДТП, из этих аварий 3 - с пострадавшими. Трое человек получили ранения разной степени тяжести. Так, на улице Тургенева иномарка "Рено" сбила пожилую женщину.