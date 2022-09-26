Орловщина передала Донбассу 90 тонн гуманитарного груза

Фото: orel-region.ru

Очередную партию гуманитарного груза передала Орловщина Донбассу. Это 90 тонн продовольствия и вещей первой необходимости.

Делегация из Орловской области доставила гуманитарку в Донецк. Орловцы собрали и передали жителям Донбасса продукты, товары для детей, в том числе канцелярию для школьников, строительные инструменты, генераторы. Также привезли в Донецк одежду и обувь, передали их сотрудники регионального отделения Российского детского фонда.

- Мы планировали собрать порядка 70 тонн продовольствия и предметов первой необходимости. Но в итоге получилось гораздо больше – совместно с Управлением Следственного комитета РФ по Орловской области удалось собрать 90 тонн! Орловщина прочно закрепила за собой статус одного из самых помогающих Донбассу регионов. Наши жители стали примером подлинного патриотизма, отзывчивости, доброты и милосердия, - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.