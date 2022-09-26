Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Болхове из-за возгорания на кухне едва не сгорел жилой дом. Пожар вспыхнул на улице Карачевской.

О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Пожарные приехали, когда кухня на первом этаже уже горела, а огонь моё перекинуться на второй. В результате спасатели потушили пожар.

В результате кухня, площадью 21 квадратный метр, выгорела. Пострадавших нет, причину пожара устанавливают специалисты.

Всего за сутки сотрудники МЧС выезжали на вызовы 24 раза. В шести случаях они тушили пожары, в 18 – боролись с происшествиями.