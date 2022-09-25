БК «ОрелГУ» стал вторым на предсезонном турнире в Липецке

Орловские баскетболисты выиграли два матча из трех. Фото со страницы БК "ОрелГУ" в VK.

Сегодня, 25 сентября, в Липецке завершился предсезонный баскетбольный турнир среди мужских команд. В первой встрече «ОрелГУ» одолел хозяев – «ГринХилл» со счетом 71:67. Затем орловцы уступили Брянску - 67:81. И, наконец, в заключительной встрече «ОрелГУ» взял верх над воронежцами из ВГАС – 74:60.

- Мне кажется, ребята немного подустали к третьему дню, - признался после второй победы главный тренер БК «ОрелГУ» Алексей Борняков. - Не смогли выполнить все установки, которые мы обговаривали. Также хочется отметить влияние неполной ротации: кто-то болеет, кто-то восстанавливается после травм. Парни хорошо себя проявили во второй и третьей четверти, в последней полностью провалились. Но за счет большого отрыва выиграли.

По сумме трех матчей победителем турнира стал «Брянск». У орловского клуба второе место.