К концу сентября в Орле ожидается потепление

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле в последнюю неделю сентября ожидается потепление. Публикуем подробный прогноз погоды на 26-30 сентября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 26 сентября в городе пасмурно. На термометрах от +6 до +14 градусов, без осадков. Ветер восточный 5 м/с. Давление 740-742 мм рт.ст.

Во вторник 27 сентября от +17 до +13, пасмурно, дождь. Ветер сменится на восточный 2-4 м/с, давление 740-741 мм. рт. ст.

В среду 28 сентября от +10 до +15 градусов. Вновь хмурое небо над городом, ожидается дождь. Ветер восточный 2 м/с, давление понизился до 733-736 мм. рт. ст.

В четверг 29 сентября теплее: в ночное время +10, днем разогреется до +16. Выглянет солнце. Ветер сменится на юго-западный 4 м/с, давление 742 мм рт.ст.

В пятницу 30 сентября на термометрах от +7 до +18 градусов. Пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный 2 м/с, давление 748 мм рт.ст.