По местам боевой славы Орловщины устроили мотопробег байкеры

Фото пресс-службы правительства Орловской области

На Орловщине байкеры устроили мотопробег по местам боевой славы. Он приурочен к 85-летию образования Орловской области.

В пробеге поучаствовал байкеры из нескольких клубов. Участники акции стартовали от стелы Орел - город воинской славы, почтили минутой молчания память воинов-освободителей. Собравшиеся возложили к стеле цветы.

- Эта акция – символ стремления к сохранению исторической памяти, дань уважения всем поколениям воинов, мужественно защищавших родную землю от захватчиков, - рассказали о пробеге а пресс-службе Правительства Орловской области.

От стелы байкеры проехали по центральным городским улицам, а затем проследовали до Мемориального комплекса танкистам-первогвардейцам во Мценском районе.