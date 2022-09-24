Два года условно дал суд орловцу, стрелявшему в воздух при подростках

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области суд дал два года условно местному жителю за пальбу из пистолета. Орловец стрелял в воздух, чтобы напугать подростков.

Судили жителя Орловского муниципального округа по уголовной статье о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия и с применением оружия. В марте прошлого, 2021 года, в деревне Малая Куликовка мужчина решил припугнуть подростков. Он вышел к компании с пистолетом, принадлежащим ему на законных основаниях, и начал палить в воздух.

- Используя малозначительный повод, злоумышленник произвел не менее 6 выстрелов в воздух, угрожая применением насилия в отношении подростков, находящихся в этот момент на улице, с которыми по его предположению, у его знакомой ранее был конфликт, - рассказали об обстоятельствах происшествия в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В итоге суд наказал мужчину на 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Пока приговор в силу не вступил.