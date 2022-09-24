На Орловщине отменили особый противопожарный режим

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В Орловской области отменили особый противопожарный режим. Действовал он на территории региона с 6 июля по 22 сентября 2022.

- Особый противопожарный режим отменен в связи с нормализацией пожарной обстановки, связанной с лесными и природными пожарами, установлением низкого класса пожарной опасности на территории Орловской области, - сообщили "КП" в пресс-службе регионального главка МЧС.

В ведомстве подчеркивают, что хотя некоторые ограничения сняты, например пребывание в лесах, въезд в них на машине, разведение костров, все равно продолжится патрулирование. Будут проходить и противопожарные мероприятия, а оперативные группы будут контролировать обстановку и проводить инструктажи с населением.