На Комсомольской в Орле микроавтобус насмерть задавил пожилую женщину

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле микроавтобус насмерть задавил пожилую женщину. Смертельное ДТП случилось на пешеходном переходе по улице Комсомольской.

В полиции "Комсомолке" озвучили предварительную информацию о трагическом происшествии. Все случилось поздним вечером в пятницу 23 сентября, примерно в 22.20.

- Пенсионерка переходила проезжую часть в районе дома №53 по улице Комсомольской по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора, когда на нее допустил наезд автомобиль «Форд Транзит». В результате ДТП пешеход погибла, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Во всех обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции: они устанавливают полную картину событий.