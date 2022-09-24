В 2023 году на нацпроекты в Орловской области планируют потратить больше 7,5 млрд рублей

Фото: Тимофеева Ксения Фото: Архив "КП"

В Орловской области в 2023 году на реализацию национальных проектов планируют потратить 7,5 миллиардов рублей. Больше всего средств потребует проект "Человеческий капитал".

Такую информацию озвучила Елена Сапожникова, руководитель регионального Департамента финансов. Сумма, которую, по планам, вложат в реализацию нацпроектов на Орловщине в будущем году выросла на 0,9 миллиарда рублей в сравнении с 2022 годом. Больше 3,3 миллиардов уйдет на программы по проекту "Человеческий капитал": это Демография, Образование, Здравоохранение и Культура.

Еще 3,2 миллиарда планируется направить на проект "Комфортная среда для жизни": Безопасные и качественные дороги, Жилье и городская среда, Экология.

Еще 1 миллиард рублей потребуют нацпроекты в рамках реализации направления "Экономический рост". Это Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, Экспорт продукции АПК, Цифровая экономика, Производительность труда и поддержка занятости.