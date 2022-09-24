В Орле состоялся митинг в поддержку референдумов

На площади Ленина собралось несколько тысяч человек. Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле 23 сентября состоялся митинг в поддержку референдумов о вхождении в состав России освобожденных территорий Украины: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На площади Ленина собралось несколько тысяч человек, объединившись девизом "Своих не бросаем".

Перед горожанами выступили первые лица региона, представители ветеранских организаций. Взяла слово и жительница Донбасса, Елена Захарова.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

- Здесь, в Орловской области нас приняли как родных. В детском санатории «Орловчанка», где мы сейчас проживаем, к нам относятся с огромным теплом и любовью. Низкий поклонам вам, всем тем, кто за нас переживает. Я уверена, что референдум станет важным историческим событием, которое мы ждали больше 8 лет. Мы станем частью России, хоть и всегда считали себя русскими, - отметила женщина.

Губернатор Андрей Клычков отметил в своем выступлении, что благодаря патриотизму, который живет в Орловской области, удастся справиться с любыми задачами.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, всего на центральной площади собралось 7 тысяч 600 человек.

Референдумы о вхождении в состав России начались в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях в пятницу, 23 сентября 2022 года. Голосование будет проходить в течение пяти дней – до 27 сентября.