Выходные 24-25 сентября в Орле будут холодными, с дождем и ветром

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Орле на выходных погода ожидается не летная. По прогнозам метеорологов, температура опустится, все время будет лить дождь, сопровождаемый сильным ветром.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 24 сентября на термометрах от +8 до +11 градусов. Пасмурно, сильный дождь. Ветер северо-западный 5 м/с. Атмосферное давление низкое, на уровне 737 мм рт.ст.

В воскресенье 25 сентября вновь пасмурное небо и дождь. Похолодает до +7..+10, ветер с запада усилится до 7 м/с, давление на уровне 735-738 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, с понедельника погода возьмет курс на потепление, правда, дожди не покинут регион.