В Орле прошел конкурс граффити

Полотном для граффити-художников стали промышленные катушки

В Орле состоялся конкурс граффити. Его участники создали произведения на промышленных катушках.

Творческое состязание состоялось на кабельном заводе. С августа месяца желающие продемонстрировать свое искусство художники подавали заявки с эскизами, в итоге в финал, который прошел 21 сентября, вышло несколько человек. Профессионалам и любителям предстояло создать граффити под девизом "Вместе - мы сила".

- Эта хорошая традиция позволяет творческим ребятам объединить искусство и промышленность. Цель конкурса - показать, что даже в самом простом можно увидеть целый мир, если применить фантазию, талант и идею, - рассказали организаторы.

В итоге на катушках появились портрет Николы Теслы, изображение громовержца-Зевса, грозовые тучи, стилизованные лампы накаливания и другие картины. Победители получили ценные призы, а участники памятные сувениры. В дальнейшем катушки используют на заводе по прямому назначению, как упаковку для кабеля.