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Орловские спортсмены-любители примут участие в Спартакиаде пенсионеров России. Финал соревнований пройдет 26-29 сентября в Самарской области.

В этом году крупнейшее всероссийское спортивное состязание среди атлетов в возрастной категории 55+ пройдет в Тольятти. Оно продлится несколько дней: с 26 по 29 сентября.

- Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в целях популяризации физической культуры и спорта как фактора активного долголетия, а также массового привлечения людей старшего возраста к систематическим занятиям спортом, - рассказали о спартакиаде в Союзе пенсионеров России.

В финале VII Спартакиады встретятся 670 участников старшего возраста из 73 российских регионов, которые одержали победу в областных отборочных турах. Кроме того, в этом году в соревнованиях поучаствует команда ДНР. В орловскую команду вошли восемь спортсменов в возрасте от 58 до 68 лет. Финалисты посоревнуются в разных видах спорта. Их ждет кросс и комбинированная эстафета, плавание, пулевая стрельба, волейбол, шахматы, настольный теннис и дартс.