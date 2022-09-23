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Общество23 сентября 2022 6:44

В Орловской области на подготовку сахарных заводов к сезону направили 600 миллионов рублей

Все предприятия региона уже начали работы
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области на подготовку сахарных заводов к сезону направили 600 миллионов рублей. Все предприятия региона уже начали работы.

Средства пойдут на переработку урожая текущего года, рассказал заместитель губернатора по развитию АПК Сергей Борзенков.

Финансирование позволило увеличить производственные мощности на 0,6 тысяч тонн в сутки. Теперь заводы обрабатывают 19,4 тысяч тонн.

Напомним, все четыре сахарных завода региона начали работу. Планируемый объем заготовки – 2 миллиона 140 тонн.