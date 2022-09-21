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Общество21 сентября 2022 6:48

В Орловской области стартует чемпионат профмастерства среди инвалидов

Соревнования «Абилимпикс» пройдут в регионе с 21 по 28 сентября
Нина СОКОЛОВА

В Орловской области стартует чемпионатпрофмастерства среди инвалидов. Мероприятие пройдет в регионе с 21 по 28 сентября.

Подготовительный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» пройдет на Орловщине в очно-дистанционном формате. Участие в нем примут инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья. Соревнование объединит участников, прошедших отбор в прошлом году, а также победителей региональных этапов конкурса.

В этом году Орловскую область представят 22 конкурсанта из разных возрастных групп: это школьники, студенты и специалисты. Чемпионат состоится в образовательных организациях Орла, Болхова и Ливен с 21 по 28 сентября.

- Чемпионатное движение «Абилимпикс» обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе, - отмечают организаторы.