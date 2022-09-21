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Пенсионерка из Орла, которая хотела помочь родственнику, лишилась почти миллиона рублей. По телефону женщине сообщили, что он совершил ДТП.

83-летней жительнице областного центра поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший сообщил, что ее родственник угодил в дорожно-транспортное происшествие за границей, и ему требуется помощь. Аферист предложил пенсионерке урегулировать сложную ситуацию за кругленькую сумму. Конечно же, орловчанка согласилась и отдала мужчине, пришедшему к ней домой, все свои сбережения. Так мошенник обогатился на 960 тысяч рублей. Пенсионерка поняла, что ее обманули, только через два дня.

В пресс-службе регионального УМВДсообщили, что по данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ(мошенничество). Сейчас полицейские занимаются розыском подозреваемого и установлением всех обстоятельств происшедшего.