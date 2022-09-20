«ОрелГУ» занял третье место на домашнем предсезонном турнире по хоккею

Орловцы стали третьими среди четырех участников турнира. Фото со страницы ОАУ ОО "Спортивная школа "Ледовое поколение" в VK.

«ОрелГУ» на домашнем льду (ул. Зеленина, 4, «Алроса») завершил межвузовский турнир по хоккею на призы губернатора Орловской области. После победы над СГУСом из Смоленска (5:3) и поражения от тамбовской «Державы» (0:11) наши парни рассчитывали на успех в игре против московского «МАДИ-моторс». Хозяева повели 2:0, но столичный клуб сумел перевести игру в овертайм. Впрочем, для выявления победителя потребовалась серия буллитов. Итог – 3:2 в пользу «МАДИ-моторс».

В другом матче дня безоговорочный лидер турнира «Держава» забросила 12 безответных шайб в ворота СГУСа. В результате тамбовчане заняли первое место (три победы с общей разницей шайб 29:3), москвичи – второе, а орловцы – третье.