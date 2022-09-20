В Орле начали работать передвижные пункты вакцинации

Фото: Ольга Супонева

Работать мобильные медкабинеты в областном центре начали еще в субботу. Первый из них был развернут возле ярмарки выходного дня на Октябрьской. Затем появились еще два дополнительных медкабинета: в администрации Северного района на Московском шоссе, 137 и в Фундаментальной библиотеке имени Тургенева на Каменской площади. Работают они в будние дни с 14.00 и до 19.00, а в выходные – с 10.00 до 16.00.

По информации пресс-службы администрации Орла, в каждой из точек можно получить как первый, так и второй компоненты вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), а также прививку от ОРВИ и гриппа.

Желающим пройти вакцинацию с собой необходимо принести паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Помимо того, за прививками по-прежнему можно обратиться в поликлинику по месту жительства.