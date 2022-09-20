В Залегощенском районе Орловской области более 670 гектаров заросли сорняками. Деревья и кустарники появились на 16 земельных участках.

Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Специалисты ведомства выезжали в Золотаревское и Бортновское сельское поселение района и проводили проверки.

Было выявлено, что на 16 земельных участках, на площади 672 гектара, появились сорные растения по причине нарушения отсутствия мероприятий по борьбе с древесно-кустарниковой растительностью.

В результате юридические и физические лица, которые владеют и арендуют земли, получили предостережения.