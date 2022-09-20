Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В центре Орла на два автомобиля упали березы. Проезжую часть пришлось освобождать спецслужбам.

О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Два автомобиля, припаркованных на улице Салтыкова-Щедрина, оказались под деревьями.

Сотрудники техногенной службы группы выехали на место, освободили машины от упавших на них деревьев, а проезжую часть – от автомобилей.

Всего за сутки орловские спасатели выезжали на помощь 16 раз. Из них 2 раза – на ликвидацию возгораний. Так, на улице Итальянской сгорела кабина у фуры.