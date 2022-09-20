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Общество20 сентября 2022 9:44

Школу Глазуновского района оштрафовали за хранение ламп

Использованные в образовательном учреждении отходы относятся к первому и второму классу опасности
Сергей Силаев

Школу Глазуновского района оштрафовали за хранение ламп. Использованные в образовательной учреждении отходы относятся к первому и второму классу опасности.

Проверку проводила районная прокуратура. Установлено, что в Гнилушенской средней общеобразовательной школе накапливаются старые люминесцентные лампы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Лампы использовали в школьных помещениях, а затем хранили в подвале со стройматериалами и без упаковки. Также образовательное учреждение не заключило договор в сфере обращения с отходами.

В результате проверки директору назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Также школа должна будет передать лампы оператору отходов для их дальнейшей утилизации.