Орловский губернатор Андрей Клычков остался без "Одноклассников"

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловский губернатор Андрей Клычков временно остался без "Одноклассников". Страницу главы региона, который так любит общаться с жителями в сети, заблокировали на две недели.

Об этом Клычков сам сообщил орловцам во время прямого эфира 19 сентября, который он провел Вконтакте. Он рассказал, что его страничку атаковали боты неделю назад.

- Прошу терпения, вижу обращения, просто ответить на них не могу, - обратился к жителям губернатор. Через неделю его страницу должны разблокировать и тогда глава сможет ответить на обращения людей.

- Аккаунт губернатора Орловской области Андрея Клычкова был и остается доступен всем пользователям соцсети. На короткое время алгоритмы автоматической модерации ОК ограничили только отправку сообщений пользователя незнакомым людям в соцсети. Сейчас никаких ограничений у профиля нет. Мы не фиксируем никакой подозрительной активности, данные пользователей в безопасности, - прокомментировали в пресс-службе "Одноклассников".